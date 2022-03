La 7 ha acquistato Servant of the People: la serie tv con protagonista Volodymyr Zelensky

Una mossa alquanto azzardata, quella di La7, di acquisire i diritti in esclusiva per l’Italia per la serie tv Servant of The People, con protagonista Volodymyr Zelensky. Ebbene sì, stiamo parlando proprio del Presidente più noto al momento, lo stesso che sta incoraggiando la resistenza del suo Paese contro gli attacchi della Russia.

Nella serie, prodotta dal 2015 al 2019, l’attuale Presidente dell’Ucraina, all’ epoca uno dei più influenti attori comici e satirici, interpreta un comune cittadino, insegnante di storia del Liceo. L’uomo, (quasi una trama profetica), viene inaspettatamente eletto Presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video che denuncia la corruzione nel Paese. La storia potrebbe essere paragonata allo show di Amazon Prime Vita da Carlo con protagonista Carlo Verdone.

La serie è oggi nota come raffigurante uno spaccato della realtà ucraina, uno sguardo sulla sua cultura, forse oggi ancora più importante, per capirne i drammatici eventi in corso. Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina “1+1” Servant of the people – il cui titolo originale è Sluha Narodu, vanta proprio Zelensky tra i principali ideatori e autori. L’acquisto dei diritti da parte dell’emittente italiana non è un caso isolato: anche altre nazioni negli ultimi tempi stanno riproponendo lo show.