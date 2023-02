Sicurezza stradale, novità nel comune di Salerno

Il Comune di Salerno ha deciso di rivedere alcuni parametri sulla circolazione e sulla sicurezza stradale. Si progetta un rifacimento degli attraversamenti pedonali, che parta dalla zona ovest della città, coinvolgendo le strade più importanti della città.

A divulgare la notizia è stato l’assessore comunale alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile di Salerno, Claudio Tringali.

Come riporta Salernonotizie, Tringali ha affermato che “L’Amministrazione è a lavoro per innalzare i livelli di sicurezza riguardanti la circolazione stradale, dopo gli incidenti che hanno macchiato di sangue le strade della città.” Si cerca quindi una nuova soluzione per contrastare incidenti stradali e migliorare i comportamenti alla guida dei conducenti.