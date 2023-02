Jankto si dichiara omosessuale: le reazioni social

Un messaggio che la comunità LGBTQ+ aspettava da tempo. Jakub Jankto si è appena esposto dichiarandosi omosessuale. Tra i calciatori ancora in attività forse questa è la prima volta in cui qualcuno trova il coraggio di lanciare un messaggio del genere. Troppi ancora i pregiudizi, ma questo sarà un passo che sicuramente smuoverà i cuori e gli animi dei più sensibili a queste tematiche e non solo.

Il messaggio di Jankto

“Sono omosessuale e non voglio più nascondermi“. Così inizia il messaggio pubblicato da Jakub Jankto sui propri profili social. “Come tutti ho le mie forze e le mie debolezze, un lavoro che ho fatto sempre al massimo con serietà, professionalità e passione. Ora come tutti voglio vivere la mia libertà senza paure, pregiudizi e violenza, ma con amore”

Le reazioni social

Non si sono certo fatte attendere le reazioni del mondo social al fortissimo messaggio lanciato dall’ex Serie A Jakub Jankto. Tra i commenti del video caricato sul suo profilo instagram spuntano quelli della Juventus e di Marchisio (che pubblica un “Coraggioso“). Haraslin, suo compagno di squadra allo Sparta Praga, commenta con un “Respekt samper”. Anche il Getafe, ultima squadra in cui ha militato il centrocampista ceco nel corso della stagione 2021-22, si schiera al fianco dell’ex Udinese e Sampdoria. Questo non è certo il primo messaggio di questo tipo lanciato per sensibilizzare le masse, ma il fatto che a dire ciò sia stato un calciatore attualmente in attività farà senz’altro rumore.