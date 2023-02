Juve: Sandulli si autosospende dal Collegio di Garanzia

È dell’ultim’ora la notizia che vede il pm chiamato a decidere sul Caso Juve, Piero Sandulli, sospeso dal Collegio di Garanzia Coni. Il magistrato è finito nell’occhio del ciclone qualche giorno fa a causa di alcune sue dichiarazioni del 2019 specificatamente contro la Juventus. Proprio il giudice si era espresso poche settimane fa sul perché nel corso del caso Prisma fosse stata colpita solo la Juventus nel celebre caso plusvalenze. Dichiarazioni dalle quali il Collegio di Garanzia si è subito dissociato, specificando che fossero dichiarazioni “a titolo personale”.

Juve: le parole di Sandulli

“La Consob è intervenuta perché la Juve è quotata in Borsa. Fa un’analisi più accurata dei bilanci: sono controlli più ampi rispetto alle società non quotate. Questo è il motivo per cui c’è stato un accertamento ulteriore nei confronti della Juve e non delle altre società per le quali non è stata riscontrata nessuna ulteriore ipotesi di illecito”