Silvio Berlusconi in miglioramento: il Cavaliere lascia la terapia intensiva

di Pietro Marchesano

A 12 giorni dall’improvviso ricovero in terapia intensiva, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi lascia finalmente il reparto d'”emergenza” per continuare il proprio percorso riabilitativo in condizioni di maggiore tranquillità.

Era il 5 aprile quando il Cavaliere entrava al San Raffaele di Milano a causa di un’infiammazione polmonare provocata da una leucemia mielomonocitica cronica. Un quadro complesso che ha necessitato il trasferimento immediato in terapia intensiva.

Il passare dei giorni, tuttavia, ha restituito miglioramenti quotidiani per l’ex Presidente del Consiglio quest’oggi finalmente trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Il prossimo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi è previsto nella giornata di domani.