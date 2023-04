di Redazione ZON

Se sei alla ricerca di un gioco facile da imparare e divertente, allora il Solitario Spider è la scelta ideale per te!

Questo classico gioco di carte può essere giocato da soli o con gli amici, ed è perfetto per chiunque voglia trascorrere del tempo libero in modo rilassante. In questo post ti guideremo attraverso i migliori giochi di Solitario per i principianti, così che tu possa iniziare a goderti questo passatempo senza alcuna difficoltà!

Solitario Spider

Il Solitario Spider è uno dei giochi di solitario più popolari al mondo. Il gioco è composto da 104 carte, in cui vengono utilizzate 52 carte in ogni mazzo. Le carte sono disposte in 10 colonne, le prime quattro con sei carte e le ultime sei con cinque carte.

Le carte verranno messe coperte a faccia in giù nelle colonne. Lo scopo del gioco è quello di eliminare tutte le carte dalle colonne, formando delle scale che vanno dal Re all’Asso. Per fare ciò, si può spostare una singola carta o un gruppo di carte contiguo tra loro.

I gruppi di carte possono essere spostati solo se sono ordinati dall’Asso al Re e hanno lo stesso colore.

Per iniziare una partita di Solitario Spider, il giocatore deve prima mescolare le carte. Quindi, ogni carta viene posta a faccia in giù nelle colonne, con la prima colonna contenente una sola carta, la seconda con due e così via fino a raggiungere la decima colonna, che contiene sei carte.

Il giocatore può ora iniziare a spostare le carte nell’ordine corretto finché non vince il gioco. Se il giocatore si trova bloccato e non è in grado di rimuovere più carte dalle colonne, può anche ricorrere all’opzione di “ritorno” per annullare l’ultimo movimento fatto e riprovare un diverso approccio.

Solitario Piramide

Il Solitario Piramide è uno dei giochi di solitario più semplici eppure divertenti. Il gioco consiste nel rimuovere tutte le carte dalla piramide, iniziando dalle carte in cima e facendo abbinamenti che sommino 13. Le carte jolly possono essere usate per rappresentare qualsiasi altra carta.

Il gioco è divertente da giocare e può essere un ottimo modo per passare il tempo.

Per giocare a Solitario Piramide si inizia scegliendo una carta dalla cima della piramide e facendo un abbinamento che sommini 13.

Si possono usare le carte jolly per rappresentare qualsiasi altra carta, ad eccezione del re, che deve essere combinato con una carta che sommi 12 al suo posto. Una volta rimossa la carta, il giocatore può scegliere un’altra carta da quella appena rimossa o da qualche altra parte della piramide.

Il gioco continua fino a quando non sono state rimosse tutte le carte dalla piramide. Il giocatore vince se è riuscito a rimuovere tutte le carte senza lasciarne nessuna indietro.

Solitario Mahjong

Il Solitario Mahjong è uno dei giochi di solitario più popolari al mondo. In questo gioco, il tuo obiettivo è eliminare tutti i mattoncini dal tabellone. Per fare ciò, devi prima abbinare due mattoncini uguali e quindi eliminarli dal tabellone. Se riesci a eliminare tutti i mattoncini, vinci il gioco!

Il Solitario Mahjong è anche un gioco di strategia. Devi pensare con attenzione prima di fare qualsiasi mossa e abbinare mattoncini che siano effettivamente vicini tra loro. Se fai un abbinamento sbagliato, ritroverai tutti i tuoi mattoncini al posto in cui erano originariamente!

Quindi, assicurati di prendere le tue mosse con grande cura per avere la meglio sul gioco!