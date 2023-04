Slot machine casinò online in stile retrò: Caratteristiche e vantaggi

di Redazione ZON

I giocatori esperti sanno bene cosa sono le slot retrò e perché dovresti prestare loro particolare attenzione. Esattamente queste macchine erano presenti nelle sale da gioco offline e allora erano molto richieste. Le slot di questo tipo sono presenti in quasi tutti i siti di casinò online.

Perché le slot retrò sono popolari?

Le slot prodotte più di 10 anni fa e moderne sotto la dicitura “retro” sono molto popolari, soprattutto oggi. Il motivo principale è che sono estremamente semplici, hanno regole chiare e quindi anche i principianti le padroneggiano in pochi minuti. Le slot rilasciate negli anni ’90 e moderne, create in questo stile, hanno le seguenti caratteristiche:

Regole semplici. Impara le funzioni in un paio di minuti e inizia a vincere soldi veri. Per imparare le regole, basta avviare la macchina online in modalità demo.

Controllo chiaro. Il pannello di controllo contiene solo i pulsanti principali: non ti confonderai.

Ottimi tassi di rendimento. Le slot dei casinò online di questo tipo non sono inferiori alle macchine tradizionali.

Ci sono interessanti e insolite opzioni di bonus con grandi vincite.

Le slot retro sono caratterizzate da un’atmosfera speciale: giocando a queste slot ti immergerai nel passato, nei giorni in cui questo tipo di intrattenimento era una novità.

Varietà principali

Le slot degli anni ’90 si differenziano sia per l’aspetto che per la meccanica di funzionamento. L’intrattenimento del gioco d’azzardo è adatto a tutte le categorie di utenti:

Slot machine. Una categoria popolare in cui devi far girare i rulli. Le dimensioni del campo, il numero di simboli e le linee di vincita variano da macchina a macchina. Con una bassa varianza le vincite sono frequenti, ma con piccoli moltiplicatori. Una volatilità più elevata offre vincite rare ma di grande entità in un casinò online .

. Roulette. Il giocatore scommette su numeri specifici, sulla loro gamma o sul loro colore. Riceve i pagamenti in base alla tabella, se la pallina della roulette si ferma sul numero giusto. Più alta è la rischiosità della scommessa, più soldi si possono vincere. La roulette americana e quella europea sono considerate le più popolari, avendo rispettivamente 38 e 37 settori.

Poker. Il gioco si svolge contro un avversario computerizzato che funge contemporaneamente da croupier. Dopo aver puntato e ricevuto le carte, l’utente deve decidere se continuare, fermarsi o aumentare le puntate. Il vincitore è colui che, alla fine della distribuzione, ottiene una combinazione più forte.

Blackjack. Una disciplina in cui devi fare più punti del banco e non superare i 21 punti. Gli avversari prendono a turno le carte, ognuna con un valore diverso. Vince chi si avvicina di più a 21, ma non supera la linea. La violazione di questa regola comporta la sconfitta automatica. Se il punteggio è uguale, le puntate vengono restituite.

Bingo. Una disciplina simile alla lotteria. Il giocatore acquista una o più cartelle con campi numerati. Il casinò annuncia poi una serie di numeri in palio, che vengono automaticamente barrati. Quando le righe, le file e i blocchi vengono chiusi, l’utente vince.

Come scegliere una slot retrò

Le slot in stile retrò devono essere scelte con attenzione perché per un giocatore moderno possono sembrare un po’ noiose e monotone. Questo non è sorprendente, perché prima non esistevano le tecnologie per creare effetti visivi e audio come oggi.

Per giocare alle slot in stile retrò, dovresti scegliere un casinò online con licenza, solo questo garantisce la sicurezza. Guarda l’usabilità dell’interfaccia. Le slot si differenziano per il loro design e, in parte, per le loro caratteristiche. Per questo motivo, è consigliabile prima di tutto provare la macchina selezionata in modalità demo. Prendi in considerazione le opzioni aggiuntive, come la presenza del Wild e dello Scatter. Il primo sostituisce gli altri simboli per formare una combinazione vincente, il secondo innesca i giri gratuiti o dà un moltiplicatore quando compare in punti diversi del campo di gioco.

Tieni presente che il design dei giochi più vecchi può sembrare un po’ ingenuo o troppo semplice. Tuttavia, le slot retro sono qualcosa che tutti devono assolutamente provare.