Salerno, incendio nel quartiere Carmine

di Adelaide Senatore

Questa mattina poco prima di mezzogiorno un’incendio ha colpito il quartiere del Carmine, i Vigili del Fuoco si sono precipitati in via Gelso 62 per placare le fiamme.

Durante le operazioni di salvataggio, sono riusciti a trarre in salvo un cagnolino che era rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione in fiamme. Purtroppo, un pompiere è rimasto ferito alla mano durante il salvataggio del cane.

L’incendio ha richiesto l’intervento di quattro autobotti dei Vigili del Fuoco, carabinieri, polizia, mezzi di emergenza e vigili urbani. I residenti dell’edificio, secondo quanto riportato da l’Occhio di Salerno, sono stati invitati ad allontanarsi per motivi di sicurezza e hanno atteso fuori la fine delle operazioni di spegnimento, mentre la strada è stata interdetta al traffico per consentire la sosta dei mezzi di emergenza. Le condizioni meteo avverse hanno reso il lavoro dei Vigili del Fuoco ancora più difficile.