Sondaggi, boom di FDI e Lega: il PD tenta la rimonta

di Antonio Jr. Orrico

Nei sondaggi di Supermedia, FDI resta al comando e la Lega risale. Il PD tenta la rimonta nei confronti del Movimento 5 Stelle

Un testa a testa che non avrà mai fine. Nei sondaggi politici c’è un partito che continua a dominare le intenzioni di voto, ormai da mesi. E non sembra intenzionato a fermarsi. Fratelli D’Italia, secondo i sondaggi di Supermedia, stacca nettamente Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che non riescono più a tenere il suo passo.

Il partito di Giorgia Meloni continua a dominare nelle intenzioni di voto, segnando un altro più 0,8% e tornando sopra ai trenta punti. Precisamente al 30,2%. Il Movimento 5 Stelle tenta di tenere il passo, ma perde lo 0,1% e cala al 17,8%. Il partito di Giuseppe Conte resta, però, comunque davanti al Partito Democratico, in ripresa dello 0,1% e di nuovo al 15,9%. I due principali partiti d’opposizione, ormai ex alleati con un rapporto tutto da (eventualmente) ricucire, insieme superano di pochissimo Meloni e i suoi.

Chi risale la carriera, nel frattempo, è la Lega di Matteo Salvini. Il partito del centrodestra cresce dello 0,6%, tornando rapidamente al 9,3%. A seguire c’è il Terzo Polo di Azione e Italia Viva, con Calenda e Renzi che perdono lo 0,3% e scendono al 7,6%. Stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,0%. L’alleanza tra Verdi e Sinistra perde lo 0,2% e scivola al 3,2%, con +Europa stabile al 2,5%.

Nel frattempo, nei sondaggi elettorali anche Italexit, il partito di Gianluigi Paragone, scende al 2,0%. Sale, invece, Unione Popolare all’1,5% (più 0,2%) insieme a Noi Moderati all’1,5% (più 0,4%).