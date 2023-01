Il ritorno di Sonoimperfetto passa per “Luna”

Il ritorno in musica di Sonoimperfetto – il nuovo progetto artistico del cantautore campano Gerardo Giarletta – passa per le note soffuse e passionali di “Luna” (Visory Records/Believe), il suo nuovo singolo rilasciato oggi su tutte le piattaforme di streaming e download

Scritta a quattro mani dallo stesso artista insieme alla cantautrice Eleonora Toscani, con la produzione di ORPH3US, nome d’arte di Matteo Passarelli, “Luna” è un’intima e calorosa ballad pop che attinge al cantautorato italiano più classico e allo stesso tempo contemporaneo, scena musicale in cui Sonoimperfetto vuole continuare a dire la sua.

«Niente può sostituire l’intensità e l’intimità che c’è in un dialogo fatto di sguardi – afferma il cantautore -. E allora ogni notte che faccio? Mi avvicino alla finestra e guardo su, dove c’è lei e dove c’è per me eternità. Tutto questo mi ha spinto a scrivere “Luna”, a scrivere di lei, di noi, di quel nostro primo incontro fatto di sguardi che valgono più di mille parole, eppure è bastato poco perché gli occhi sono esattamente lo specchio di ciò che siamo e per me un altro modo di fare l’amore, ad esempio, si chiama guardarsi. Ed è così che è nata questa canzone, in una notte particolare che mai dimenticherò».

Questo nuovo singolo arriva a distanza di qualche mese da “Come dinamite”, traccia estiva rilasciata a luglio del 2022 con cui Giarletta ha dato ufficialmente vita al progetto Sonoimperfetto, e che gli ha regalato non pochi consensi e risultati, specialmente in termini di streaming: su Spotify ha totalizzato ad oggi circa 30mila ascolti. Con “Luna” l’artista vira su una chiave più delicata e profonda, raccontando in musica una storia in cui in tanti potranno ritrovare un po’ del proprio vissuto. D’altronde l’obiettivo di Sonoimperfetto è proprio questo: scrivere di e per le persone.

BIOGRAFIA

Mi chiamo Gerardo Giarletta, in arte Sonoimperfetto e vengo dalla provincia di Salerno. Nella vita pratico una passione che per me è diventata un’esigenza, un bisogno che si è trasformato con il tempo in una cura personale. Sono un cantautore emergente, e scrivere è l’unica cosa che mi rende libero. Mi fa star bene perché riesco a raccontarmi e raccontare tutto quello sento dentro, vedo e ascolto. Scrivere per me significa soprattutto mettersi a nudo e spesso spogliarsi diventa liberatorio. Non si tratta di scrivere solo di sé, si tratta di esprimere concetti in cui tutti possano specchiarsi. Scrivere diventa spogliarsi di quei panni che chiunque può indossare. Il mio compito? Cercare di arrivare a più cuori possibili, ecco perché nelle mie canzoni uso un linguaggio semplice, proprio perché penso che la con la semplicità delle parole con la giusta melodia, possa arrivare di più al cuore di tante persone e ne sto avendo la dimostrazione. Di questo ne sono davvero felice e orgoglioso.

Perché ho scelto questo nome d’arte, questa parola?

Perché ho capito che con il tempo la perfezione è solo un miraggio, un’illusione, un qualcosa impossibile da raggiungere. L’imperfezione per me equivale alla bellezza e la puoi toccare con mano, la puoi sentire, vedere, ascoltare. Imperfezione per me è sinonimo di semplicità, essere se stessi nel bene e nel male senza indossare maschere e filtri di Instagram. Non ho deciso di essere imperfetto, io “sonoimperfetto”.