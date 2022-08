Sophie Codegoni, dopo il GFVip sarà la nuova Bonas di Avanti Un Altro

Sophie Codegoni: dopo il Grande Fratello sarà la Bonas di Paolo Bonolis per lo show pre-serale “Avanti Un Altro”

Sophie Codegoni: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip sbarca di nuovo in tv ma per ricoprire il ruolo di Bonas per lo show pre-serale Avanti Un Altro. Per il noto programma, condotto ormai da anni da Paolo Bonolis, ricoprirà il ruolo che prima è toccato a Paola Caruso, Laura Cremaschi e Sara Croce. Da Avanti un Altro negli anni sono arrivati diversi personaggi che hanno poi tentato fortuna nei reality; per la Codegoni si prospetta invece il percorso inverso.

Ad Avanti un Altro, che tornerà con le nuove puntate nel preserale di Canale 5 a gennaio 2023, ci sarà anche un altro ex concorrente dell’ultimo GF Vip: Giucas Casella. Secondo Chi, entrerà a far parte del minimondo del game di Bonolis nel ruolo del Mago.

Intanto, la Codegoni si dichiara molto entusiasta del ruolo che presto andrà a ricoprire e di entrare a far parte della società di Sonia Bruganelli, che cura i casting delle trasmissioni di Bonolis con la sua società. Inoltre, la Bruganelli e Sophie si sono incontrate lo scorso anno proprio al Grande Fratello Vip, dove l’opinionista non risparmiava mai un commento contro l’ex tronista, etichettata come la brutta copia di Soleil Sorge. Dopo il GF però, la Bruganelli ha cambiato idea e ha deciso di darle un’opportunità lavorativa.

Queste le parole di Sophie Codegoni per commentare quanto annunciato: “Reputo questo passaggio della mia vita un punto importante dentro la parola gavetta“.