Sottovoce: il nuovo singolo di Sissi. Testo e significato

Esce oggi, venerdì 16 settembre “Sottovoce”, il nuovo singolo di Sissi, prodotto da Riccardo Scirè e Ayden Lau. Sottovoce ci racconta un viaggio: quello di crescita e maturazione di un’artista e di una giovane donna. Un percorso ricco di sentimenti contrastanti, vissuti come ricchezze fondamentali verso una maggiore consapevolezza di sé. Sissi ci rivela sottovoce che è diventata “grande” e lo fa senza paura di parlare di quello che sta vivendo.

Sissi, 23 anni, interprete che ha saputo distinguersi ad Amici per la sua voce, è un tripudio di emozioni che esprime liberandole nel suo talento. Affascinata dalle grandi figure femminili della musica internazionale come Amy Winehouse, tatuata sulla pelle insieme a tanti altri simboli che sussurrano la sua storia.

Lei stessa diventa simbolo della nuova generazione di artiste donne per Equal, la campagna global di Spotify che celebra il contributo delle donne nella musica.

TESTO DI SOTTOVOCE, IL NUOVO SINGOLO DI SISSI

Dolce, anche quando mi fai male

e non so dove guardare

metto le mani in tasca

tra il tabacco e il niente

a volte lascio correre i pensieri

per restare un po’ da sola

è la testa che gioca con me

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Dolce anche quando il cuore tace

mi sentivo forte invece

tu mi leggi negli occhi incertezze

a volte vorrei ricominciare da capo

ma intorno è tutto uguale

non vedo ma ci sono strade

infinite possibilità

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me