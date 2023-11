Spaccio di stupefacenti a Nocera Inferiore: arrestato 28enne

di Rita Milione

Nella mattinata del 03 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore (SA) hanno arrestato, in flagranza di reato un 28 enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, all’esito di una perquisizione svolta durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto presso il domicilio dell’indagato 80 gr. di hashish, 11 gr. di cocaina e 10 gr. di marjuana, . in parte suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento.