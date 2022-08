Spezia-Empoli: le probabili formazioni del match

La Serie A riapre i battenti. Per la prima giornata Spezia ed Empoli si affrontano in un match che si preannuncia essere scoppiettante. La gara, al Picco di La Spezia, sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma Dazn a partire dalle ore 20:45. Queste le probabili formazioni del match.

QUI SPEZIA – Lo Spezia si schiererà dal 1′ con i nuovi acquisti Dragowski in porta e Caldara in difesa. A dirigere le operazioni di centrocampo sarà il francese Bourabia con ai lati Sala e Bastoni, ai box invece Kovalenko per un lieve affaticamento muscolare. Sugli esterni agiranno Gyasi e Reca. Avanti Verde in coppia con Nzola. Indisponibili inoltre Antiste e Amian.

QUI EMPOLI – L’Empoli di mister Zanetti in zona offensiva del campo potrebbe preferire Satriano a Lammers, arrivato da poco e non al top della condizione, per creare un tandem con Destro abilmente sostenuti poi da Bajrami. In mediana Henderson dovrebbe essere schierato da mezz’ala, in tal caso sarebbe Marin il regista. Dietro Ismajli e Luperto al centro, terzini Stojanovic e Parisi. In porta Vicario.

Le probabili formazioni di Spezia-Empoli

Spezia, 3-5-2: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.

Empoli, 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Satriano.