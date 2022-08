Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni del match

Secondo giorno di calcio, oggi alle 18:30 continua la prima giornata di Seria A 2022/23. Fiorentina-Cremonese darà il via alle partite del 14-08-22. Dopo il successo casalingo del Milan 4-2 sull’Udinese, e della vittoria in extremis dell’Inter a Lecce per 2-1, adesso tocca alla Fiorentina debuttare in campionato. Al Franchi la Cremonese tornerà a giocherà il massimo torneo calcistico italiano dopo 54 dall’ultima sua apparizione. Un momento storico, che vedrà la squadra lombarda non accettare di passeggiare solamente davanti ad Italiano e la sua squadra.

Italiano decide di confermare in toto la squadra che gli ha regalato non poche soddisfazioni l’anno scorso. Per questo spazio ancora una volta a Terracciano in porta, Venuti come terzino e Cabral prima punta insieme a Nico Gonzalez e Sottil. Partiranno dalla panchina Jovic, Ikoné e Dodò.

Alvini invece gioca con una squadra a trazione offensiva. Okereke verrà accompagnato in attacco da Dessers e Zanimacchia, mentre sarà interessante vedere la difesa ritoccata dal mercato con gli innesti di Vasquez e Chiriches. Per Radu questa alla cremonese sarà una grande occasione dopo l’episodio sfortunato di Bologna-Inter.

Queste le premesse di Fiorentina-Cremonese, valida per la prima giornata di Serie A.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Sottil, Cabral, Gonzalez. All.: Italiano. A disposizione: Gollini, Dodò, Terzic, Nastasic, Benassi, Duncan, Mandragora, Ikoné, Saponara, Jovic, Rosati. Indisponibili: Castrovilli, Igor. Squalificati: – Diffidati: –

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Vasquez, Chiriches; Baez, Escalante, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini. A disposizione: Sarr, Ciezkowski, Bianchetti, Aiwu, Ndiaye, Ghiglione, Buonaiuto, Acella, Ciofani, Di Carmine, Ascacibar. Milanese, Tsadjout. Indisponibili: Valeri, Castagnetti. Squalificati: – Diffidati: –

ARBITRO: Sacchi

Guardalinee: Margani-Dei Giudici

Quarto uomo: Volpi

Var: Nasca

Avar: Longo S.

TV: Dazn