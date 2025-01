Sport e inclusività: lo Sporting Arechi cambia il volto del calcio femminile a Pellezzano

di Redazione ZON

Lo Sporting Arechi sta scrivendo una pagina storica per il calcio femminile a Pellezzano. La sua prima squadra sta affrontando con determinazione il debutto assoluto in Serie C di calcio a 5 femminile, rappresentando la prima compagine del territorio ad accedere a un campionato regionale di questa categoria. Questo traguardo sta contribuendo a dare sempre maggiore visibilità e risonanza al movimento del calcio femminile, in continua crescita, non solo nella provincia di Salerno ma in tutta la Campania.



La nascita della squadra femminile è legata al progetto F.I.M. – Futuro In Mano, un’iniziativa finanziata da Sport&Salute di cui lo Sporting Arechi è capofila. Grazie a questo progetto, ragazze provenienti da tutta la regione hanno avuto la possibilità di unirsi al club, formando un gruppo che non rappresenta solo una squadra sportiva, ma anche un punto di riferimento per tante bambine, ragazze e donne interessate a praticare attività sportive.

L’inclusività

Un elemento distintivo di questo progetto è la sua inclusività: fino al termine previsto, ad aprile 2024, sarà possibile accedere gratuitamente alle attività organizzate dallo “Spazio Civico di Comunità” dello Sporting Arechi. Le sedi operative del progetto sono il Centro sportivo “Tiki Taka” di Pellezzano, situato in via Wenner, e il Centro sportivo polifunzionale di Cologna di Pellezzano.



Lo Sporting Arechi sta vivendo il suo primo campionato da assoluta outsider, ma è già riuscita a togliersi importanti soddisfazioni. Pur partendo con il ruolo di “cenerentola” del torneo, la squadra ha ottenuto risultati di rilievo contro formazioni ben più blasonate e con obiettivi ambiziosi, come la parte alta della classifica. Tra i risultati di spicco, il combattutissimo 2-3 fuori casa contro il Progetto San Sebastiano e l’entusiasmante vittoria casalinga per 1-0 contro la Polisportiva Paestum, dimostrano come il gruppo guidato da mister Gaeta possa giocarsela contro chiunque, senza mai arretrare di fronte alle difficoltà.



La prossima sfida, in programma per domenica 2 febbraio alle 18:30 presso il Nuovo centro sportivo di Casignano, vedrà le ragazze affrontare la capolista Spartak San Nicola, una squadra di alto livello.



Il progetto F.I.M. non si limita alla dimensione sportiva, ma mira a lasciare un’eredità importante: creare una rete solida per favorire la pratica sportiva femminile a livello locale, offrendo opportunità concrete alle giovani generazioni. Lo Sporting Arechi, attraverso il proprio impegno, si pone come un esempio virtuoso di come sport, inclusione e valorizzazione del territorio possano convivere, gettando le basi per un movimento che non smette di crescere.



L’intera comunità di Pellezzano si stringe attorno alla squadra, supportando le sue atlete in questo viaggio sportivo che rappresenta molto più di un semplice campionato: è il simbolo di un futuro costruito attraverso passione, impegno e determinazione.