SS163 Amalfitana chiusa a Vietri sul Mare: stop a Fuenti, traffico deviato

di Marisa Fava

Circolazione interrotta lungo la strada statale 163 “Amalfitana” in entrambe le direzioni, all’altezza del km 47,300, in località Fuenti. Il provvedimento è scattato nelle prime ore di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, a seguito del distacco di materiale dal versante che costeggia la statale.

Caduta di materiale dopo le piogge notturne

Secondo quanto comunicato, la chiusura si è resa necessaria per la caduta di materiale dal versante attiguo alla carreggiata, di proprietà privata, dopo le intense precipitazioni registrate nel corso della notte. La situazione ha imposto l’interdizione al transito per motivi di sicurezza.

Traffico deviato: percorso alternativo consigliato

La viabilità viene gestita con deviazioni sul posto: per raggiungere le principali direttrici, la circolazione viene indirizzata attraverso il Valico di Chiunzi. Si consiglia agli automobilisti di valutare tempi di percorrenza più lunghi e, se possibile, di pianificare percorsi alternativi.

Sul luogo dell’intervento sono presenti operatori Anas e Vigili del Fuoco per le attività di messa in sicurezza e per il supporto alla gestione della viabilità.

Mobilità informata e aggiornamenti

Anas ricorda l’importanza della guida prudente, soprattutto in condizioni meteo avverse, e invita a evitare distrazioni al volante. Per aggiornamenti sul traffico è possibile consultare anche l’app “VAI” di Anas.