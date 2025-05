Maiori, incidente sulla Statale 163: camion precipita sulla carreggiata sottostante

di Redazione ZON

Paura a Maiori nella serata di ieri, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”, nei pressi del cimitero comunale.

Secondo le prime ricostruzioni, un piccolo camion utilizzato per il trasporto di materiali è precipitato da una strada sterrata sovrastante, compiendo un volo di circa dieci metri e finendo sulla carreggiata sottostante. Il tratto da cui è avvenuta la caduta risulta privo di barriere di protezione, elemento che potrebbe aver contribuito alla dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino. Le sue condizioni sono critiche.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause esatte dell’incidente.

Fonte: ottopagine.it