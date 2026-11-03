StartCup Campania 2026, l’Università di Salerno vince con ImmunoSAFE ed Ergo Movement: cosa fanno i due progetti

di Redazione ZON

In sintesi. L’Università degli Studi di Salerno ha vinto entrambe le categorie di StartCup Campania 2026 nella finale del 31 ottobre 2026 al Complesso di Santa Patrizia di Napoli. ImmunoSAFE, test genetico salivare che stima il rischio di eventi avversi dell’immunoterapia nei pazienti oncologici, ha vinto la categoria generale. Ergo Movement, sistema modulare per carrelli da magazzino, ha vinto il Premio Mario Raffa.

I punti chiave ImmunoSAFE, progetto dell’Università di Salerno, si è classificato al primo posto nella categoria generale di StartCup Campania 2026, davanti a 47 altri business plan.

Il test salivare ImmunoSAFE stima in meno di 24 ore il rischio di eventi avversi immuno-correlati (irAEs) nei pazienti oncologici candidati all’immunoterapia.

Secondo i ricercatori dell’Università di Salerno, il 10-15% dei pazienti oncologici in immunoterapia può sviluppare irAEs gravi.

Ergo Movement, sistema modulare per carrelli progettato da studenti di Ingegneria dell’Università di Salerno, ha vinto il Premio Mario Raffa della categoria studenti di StartCup Campania 2026.

Secondo Rosangela Feola, delegata dell’Università di Salerno per StartCup Campania, l’ateneo salernitano non vinceva il primo posto della competizione dal 2015.

L’Università degli Studi di Salerno ha vinto entrambe le categorie di StartCup Campania 2026. Il 31 ottobre 2026 si sono imposti ImmunoSAFE, un test genetico salivare per pazienti oncologici, ed Ergo Movement, un sistema modulare per spostare carrelli nei magazzini.

Cos’è ImmunoSAFE e a chi serve

ImmunoSAFE è un kit diagnostico nato nel Laboratorio di Immuno-Oncologia del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università di Salerno. Il kit stima, prima dell’inizio della cura, il rischio di eventi avversi immuno-correlati nei pazienti oncologici candidati all’immunoterapia.

Secondo i ricercatori dell’Università di Salerno, il 10-15% dei pazienti oncologici sottoposti a immunoterapia può sviluppare eventi avversi immuno-correlati gravi, indicati con la sigla irAEs.

La ricercatrice Giovanna Polcaro descrive ImmunoSAFE come «il primo test genetico salivare basato su un marcatore brevettato dal team proponente». Il risultato arriva in meno di 24 ore. Il test non è invasivo e, nelle parole di Polcaro, serve come supporto agli oncologi per scegliere «un trattamento più sicuro, efficace e personalizzato».

Giovanna Polcaro stima in circa 7 milioni all’anno i pazienti nel mondo candidabili all’immunoterapia, cioè il bacino potenziale del test. Tra i vantaggi indicati dal team ci sono una migliore qualità di vita del paziente e minori costi sanitari legati ai ricoveri per irAEs gravi.

Il progetto ImmunoSAFE è coordinato da Giovanna Polcaro e da Francesco Sabbatino, direttore del Laboratorio di Immuno-Oncologia e docente di Oncologia all’Università di Salerno.

Cosa fa Ergo Movement nelle piccole imprese

Ergo Movement è un sistema modulare di movimentazione dei carrelli pensato per la logistica aziendale. Il progetto è firmato da un gruppo di soli studenti di Ingegneria Meccanica e Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIN) dell’Università di Salerno.

Gli studenti di Ergo Movement spiegano che il dispositivo è rivolto alle piccole e medie imprese del territorio. In particolare, aiuta i magazzinieri a trasportare materie prime e semilavorati all’interno dello stabilimento.

Ergo Movement ha vinto il Premio Mario Raffa, riservato alla categoria studenti. Il premio comprende un contributo economico di cui non è stato reso noto l’importo. Il team ha dichiarato che userà il contributo per costituire la startup, non ancora nata formalmente.

I numeri della competizione e la classifica

StartCup Campania è la business plan competition promossa dalle università campane. Nell’edizione 2026 i business plan in gara nella categoria generale erano 48, di cui 8 dell’Università di Salerno. Nella categoria studenti i progetti erano 9, di cui 2 salernitani.

Una giuria di circa 30 persone ha selezionato 14 finalisti: 11 nella categoria generale e 3 in quella studenti. La finale si è svolta il 31 ottobre 2026 nel Complesso di Santa Patrizia a Napoli, all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Posizione Progetto Ateneo 1° ImmunoSAFE Università di Salerno 2° Napoli Quantum Bay Università Federico II di Napoli 3° AirGuard Università Federico II di Napoli 4° Foresee Università Federico II di Napoli 5° Sonaflux Università degli Studi del Sannio

Secondo Rosangela Feola, delegata dell’Università di Salerno per StartCup Campania, l’ateneo salernitano non conquistava il primo posto della competizione dal 2015.

Cosa succede adesso

I primi cinque progetti della classifica generale, ImmunoSAFE compreso, accedono alla finale del Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma a dicembre 2026 a Bari. La data esatta della finale nazionale non è stata comunicata.

Domande frequenti Chi ha vinto StartCup Campania 2026? StartCup Campania 2026 è stata vinta dall’Università degli Studi di Salerno in entrambe le categorie. Il progetto ImmunoSAFE ha vinto la categoria generale e il progetto Ergo Movement ha vinto il Premio Mario Raffa, riservato alla categoria studenti. La finale si è svolta il 31 ottobre 2026 nel Complesso di Santa Patrizia a Napoli. Cos’è il test ImmunoSAFE? ImmunoSAFE è un test genetico salivare sviluppato nel Laboratorio di Immuno-Oncologia dell’Università di Salerno. Il test stima, prima dell’inizio della cura, il rischio di eventi avversi immuno-correlati nei pazienti oncologici candidati all’immunoterapia, con risultati in meno di 24 ore. Il progetto è coordinato da Giovanna Polcaro e Francesco Sabbatino. Cosa fa Ergo Movement? Ergo Movement è un sistema modulare di movimentazione dei carrelli pensato per la logistica delle piccole e medie imprese. Il dispositivo aiuta i magazzinieri a trasportare materie prime e semilavorati all’interno dello stabilimento. Il progetto è stato ideato da studenti di Ingegneria Meccanica e Gestionale dell’Università di Salerno. Quanti progetti hanno partecipato a StartCup Campania 2026? A StartCup Campania 2026 hanno partecipato 48 business plan nella categoria generale e 9 nella categoria studenti. Una giuria di circa 30 persone ha selezionato 14 finalisti, 11 nella categoria generale e 3 nella categoria studenti. Dove si svolge la finale del Premio Nazionale per l’Innovazione 2026? La finale del Premio Nazionale per l’Innovazione è in programma a dicembre 2026 a Bari, ma la data esatta non è stata comunicata. Vi accedono i primi cinque classificati di StartCup Campania 2026: ImmunoSAFE, Napoli Quantum Bay, AirGuard, Foresee e Sonaflux.