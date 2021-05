Stasera in tv potrete guardare il primo capitolo dell’omonimo romanzo tratto da una fan-fiction basata su due ex membri degli One Direction

Da Wattpad al grande schermo. Siete a conoscenza della famosa, e chiacchierata, fan-fiction scritta nel 2013, diventata romanzo e poi film (ben due!)? Bene, stiamo parlando di “After” il romanzo pubblicato nel 2014 da Anna Todd tratto da una fan-fiction – scritta da lei nel 2013 – su Wattpad basata su Harry Styles e Zayn Malik. Chi l’avrebbe mai detto che una “semplice” fan-fiction avrebbe avuto tutto questo successo? Stasera in tv, in prima tv assoluta su Rai2, potrete guardare il primo capitolo diretto da Jenny Gage.

Potrebbe interessarti:

Trama

Stasera in tv vedremo la diciannovenne Tessa Yong, una studentessa modello la cui vita è condizionata dalla madre Carol. La giovane, per la prima volta, si allontanerà da casa e dallo storico fidanzato Noah, per trasferirsi al college a Washington. Qui conoscerà la sua compagna di stanza, Steph, che chiederà a Tessa di partecipare ad una festa a cui parteciperà anche Hardin Scott, un bellissimo ragazzo che folgorerà la giovane Tessa.

La relazione tra Tessa e Hardin si alternerà tra alti e bassi ma, un terribile segreto potrebbe compromettere la loro storia e il loro futuro. Cosa succederà?