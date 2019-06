Andrà in onda stasera in tv su Iris (canale 22 del digitale terrestre) il film “Io non ho paura”, per la regia di Gabriele Salvatores da un romanzo di Ammaniti

Il film “Io non ho paura”, diretto nel 2003 da Gabriele Salvatores e tratto da un romanzo dello scrittore Niccolò Ammaniti, andrà in onda stasera in tv, su Iris (canale 22 del Digitale Terrestre) alle 21.00

La trama

La pellicola narra dell’amicizia tra Michele, un bambino che nel 1978 frequenta la quinta elementare in un piccolo paesino del Sud di Italia, e Filippo un suo coetaneo che è stato rapito e imprigionato in una fossa: il bambino è biondo e delicato ma quasi cieco per il buio, incatenato e ridotto ad uno stato selvaggio.

Michele scoprirà che Filippo è stato rapito a Milano da una banda che comprende anche suo padre Pino (interpretato da Dino Abbrescia): i genitori di Filippo sono infatti molto ricchi e la banda ha intenzione di chiedere loro un consistente riscatto.

Michele, incautamente, confiderà ad un componente della banda della sua amicizia con Filippo. Il padre, dunque, gli intimerà di non rivedere più il bambino, che nel frattempo viene trasferito in un altro luogo.

Michele, scoperto il luogo dove è tenuto prigioniero Filippo, tenta di liberarlo rimanendo però lui stesso intrappolato nel recinto.

Nel frattempo la banda designa chi dovrà uccidere Michele: lo farà Sergio, il padre di Filippo.

Curiosità

“Io non ho paura” è ambientato in un piccolo borgo rurale della Basilicata ed è stato girato in gran parte a Melfi.

Altre scene in Puglia, tra i campi di grano nei dintorni di Candela, nella Murgia, e nella valle del fiume Ofanto, in Capitanata.