Stasera in tv: Neïla riuscirà ad emanciparsi grazie allo studio?

Stasera in tv andrà in onda la commedia francese dal titolo “Quasi nemici – L’importante è avere ragione”: ecco il cast e la trama!

Stasera in tv andrà in onda la commedia francese diretta da Yvan Attal dal titolo Quasi nemici – L’importante è avere ragione. La protagonista del lungometraggio è Camélia Jordana che grazie all’interpretazione in questa commedia ha vinto, nel 2017, il premio César come “Miglior promessa femminile del cinema francese“. Pronti a scoprire la trama del film che andrà in onda stasera in tv?

Trama

Neïla Salah è una matricola di giurisprudenza che frequenta l’Università Panthéon-Assas di Parigi. Il primo giorno si presenta in ritardo alla lezione tenuta dal professor Pierre Mazard, famoso per le sue posizioni iperconservatrici che spesso e volentieri sconfinano nel razzismo.

Mazard apostrofa Neïla davanti agli altri studenti, pronosticandole breve vita dentro l’università se continuerà ad avere questo determinato atteggiamento. Neïla non rinnega le sue origini però spera di emanciparsi grazie allo studio. Accusato di razzismo, il professor Mazard avrà modo di recuperare la sua reputazione, prima che sia troppo tardi, grazie alla possibilità offerta dalla commissione di preparare Neïla al torneo nazionale di retorica.

La studentessa riuscirà a scoprire che Mazard è diventato suo mentore soltanto per salvarsi il posto di lavoro? Come reagirà? Per scoprirlo basterà attendere la messa in onda stasera in tv su Rai3 alle ore 21:20. Buona visione!