Italia, Covid-19: rischio zona gialla per la Sardegna

Aumentano i contagi da Covid-19 in Italia: 4.845 nuovi casi di Coronavirus su 209.719 tamponi effettuati mentre risultano 27 i deceduti. Situazione critica in Sardegna

Sono 4.845 nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di 209.719 tamponi effettuati, inoltre nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 27 decessi (contro i 23 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.115. In terapia intensiva sono ricoverati 258 pazienti (+9) mentre i guariti sono 3.615. Tasso di positività al 2,3%.

Fra le Regioni, la Sardegna è la più a rischio zona gialla: con un nuovo aumento dell’1%, la Sardegna arriva a toccare il 10% di posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, il valore soglia che, una volta superato ed in base ai nuovi criteri, determina uno dei parametri per il passaggio in zona gialla. Raggiunge, invece, quota 11% (con un rialzo dell’1%) la Sicilia, per quanto riguarda l’occupazione dei posti in reparto, il valore più alto in Italia, anche se sotto la soglia d’allerta del 15%.

Dopo la regione Sardegna, le regioni in cui l’occupazione delle terapie intensive è più alta sono la Liguria al 6%, il Lazio e la Sicilia al 5%, e la Toscana al 4%.Tutte le altre sono uguali o inferiori alla media nazionale del 3%.

Sono 586 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, l’1,6% dei 36.010 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 3, con il totale da inizio pandemia che sale a 33.830. L’Unità di crisi della regione Campania informa che i nuovi positivi al Coronaivrus del giorno sono 361. I tamponi molecolari del giorno sono 6.978 e quelli antigenici 8.272. I decessi sono due nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.