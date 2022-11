Stop ai Rave: adesso fino a 6 anni per chi li organizza

Dopo i recenti fatti accaduti a Modena, durante il primo Consiglio dei ministri operativo, è stato istituito una nuova fattispecie di reato all’interno del 434-bis del codice penale. “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica“ è quanto emanato. Inoltre è prevista anche la confisca obbligatoria dei veicoli e degli strumenti necessari, l’obbligo del ripristino dei luoghi e l’utilizzo di intercettazioni per indagare sul reato. La decisione riguarda strettamente i rave party, ovvero un tipo di raduno tra giovani e non, sfrenato e senza alcun limite di età e di numero di individui, che molto spesso diventare qualcosa di più pericoloso. E’ infatti largamente diffuso l’uso di sostanze stupefacenti, mischiate all’alcool e alla frenesia del ballo.

Già in precedenza l’ex ministra dell’Interno Luciana Lamorgese aveva proposto dei provvedimenti per questo tipo di raduni. Le norme però non erano mai state approvato. Attulmente, secondo il ministro dell’Interno Piantedosi il decreto rispetta i requisiti di necessità e urgenza a causa dell’assenza di una normativa efficace nel nostro Paese.

“Si tratta di eventi – ha spiegato – non solo pericolosi per le stesse persone che partecipano, ma molto dispendiosi per l’impiego di forze dell’ordine che ne consegue. Sono ora previste sanzioni significative e confidiamo che la norma possa costituire un deterrente“.

Ha poi respinto le critiche di Giuseppe Conte sul mancato intervento del raduno fascista a Predappio: “Sono cose completamente diverse. Predappio è una manifestazione che si svolge da tanti anni, sul rave c’era la denuncia del proprietario“.