Strakosha: “Potevo andare alla Roma, ma…”

di Michele Mastia

Thomas Strakosha, portiere del Brentford, si è raccontato ai microfoni di Skytg24. Le sue parole hanno toccato svariati temi, in particolar modo ha parlato dell’ipotesi concreta di un passaggio alla Roma.

Le parole di Strakosha

“Oltre alla Lazio c’è stata anche la possibilità di andare alla Roma. Poi però abbiamo avuto un incontro con l’allenatore dei portieri della Lazio, Adalberto Grigioni, e ho deciso di volermi trasferire solo lì, anche se, economicamente parlando, la Roma era meglio anche per la mia famiglia. Grigioni mi ha accompagnato sempre e mi ha fatto credere che con lui al mio fianco potevo migliorare e arrivare dove volevo. Ecco perché non ho scelto in base a criteri finanziari, ma ho deciso in base a come posso diventare il portiere che sognavo sarebbe diventato Thomas”