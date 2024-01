“StudioNews – Speciale Sanremo” al via martedì 6 febbraio

di Riccardo Manfredelli

Per il terzo anno consecutivo “StudioNews” torna a Sanremo! Dal 6 al 10 febbraio il salotto giornalistico nato da un’idea di Patrizia Barsotti, affiancata alla conduzione da Andrea Iannuzzi, si trasferisce in riviera per commentare la settimana televisiva più attesa dell’anno.

Ricchissimo il parterre di ospiti. Tra i già annunciati: i Ricchi e Poveri (in gara al Festival col brano “Non per tutta la vita”), le KarmaB e due amatissime showgirl del servizio pubblico, Veronica Maya e Manila Nazzaro.

La quarta edizione di “StudioNews – Speciale Sanremo” (costruita sempre in sinergia con AskaNews) si intreccia con il settantesimo compleanno della Rai, celebrato ogni giorno attraverso le puntuali analisi della prof.ssa Anna Bisogno, docente Unimercatorum ed esperta di radio, cinema e tv. Novità anche tra le rubriche fisse: alla confermatissima “L’Altro Sanremo” di Patrizia Landini, tra musica e benessere, si affianca “Tra le righe del Festival”, a cura della scrittrice Maria Paola Guarino; tra una citazione contemporanea e un classico, proveremo a rispondere a una domanda: può la musica, il testo di una canzone, diventare letteratura?

Pur cercando continuamente chiavi nuove per raccontare tutti i segreti del Festival, “StudioNews – Speciale Sanremo” non dimentica la tradizione: in ogni puntata, l’editoriale del direttore Askanews Gianni Todini, interviste esclusive ai Big in gara e ultimissime dal backstage a cura dell’inviata Serena Sartini con le incursioni “scorrette” di Alberto Nano.

“StudioNews – Speciale Sanremo” è una coproduzione AskaNews e Unimercatorum. Disponibile in live-streaming da martedì 6 a venerdì 9 febbraio 2024 alle 18.00 e sabato 10 febbraio alle 12.00 su AskaNews, StudioNews e Casa Sanremo Tv.

Le notizie continuano anche sui social: commenta il tuo Sanremo su X e Facebook.