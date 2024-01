Oroscopo Branko martedì 30 Gennaio 2024: Cancro imprevedibile

Cari amici del Toro, finalmente intravedete il sereno in ambito lavorativo, chi da tempo vorrebbe partecipare a un bando o candidarsi per un lavoro dovrebbe muoversi nelle prossime ore.

Gemelli

Cari Gemelli, in queste ore l’amore sarà in primo piano, merito della Luna e di Venere in aspetto favorevole. Non rifiutate possibilità di uscita o di frequentare gente.