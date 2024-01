Baronissi, “Gran Carnevale 2024”: l’evento

di Rita Milione

“Visit Baronissi per il tour che non ti aspetti!”, con questo slogan la Pro Loco Baronissi continua a proporsi come meta turistica, per chi è a caccia di territori da scoprire. Dopo lo straordinario successo delle visite Natalizie, con scuole provenienti da ogni provincia della Regione, pullman organizzati provenienti anche da altre Regioni, come da Reggio Calabria e camperisti; continua la combinazione vincente unendo “il Carnevale di Baronissi” alle bellezze da visitare come il Convento S.S. Trinità, dove i Frati Minori che hanno preso a cuore il loro progetto “Visit Baronissi” dando man forte alle visite guidate, infatti, tra i protagonisti troviamo Fra Maurizio Pianta, che si occupa di mostrare e spiegare le bellezze del Convento.

La Pro Loco propone: il Museo FRaC, i casali di Baronissi, il SS. Salvatore e Villa Farina con il suo suggestivo giardino secolare e tante sorprese tra laboratori e degustazioni.

“Affrontiamo ogni prenotazione con entusiasmo cercando di ampliare sempre di più il nostro servizio di incoming” spiega Maria Picarone presidente della Pro Loco, “il motore pulsante della nostra associazione è l’amore per la nostra terra, raccontando la sua storia, passeggiando lungo le strade che per noi non hanno segreti ma che continuiamo costantemente a studiare per valorizzarla come merita. Passare da territorio a destinazione è un passaggio delicato, ne siamo sempre stati consapevoli, proprio per questo nasce lo slogan “il tour che non ti aspetti” Passando dal turismo dell’esperienze riusciamo a far sentire a casa ogni turista/viaggiatore, dal primo contatto con noi fino alla fine della permanenza nella nostra Città.

Riusciamo a completare percorsi sul turismo delle radici, ramo turistico molto complesso, e continueremo a far crescere il turismo en plein air, anche per carnevale avremo con noi molti camperisti e saremo supportati come sempre dal Comune di Baronissi. Con “capitolo estivo” di Visit, ci saranno tante nuove attività dando spazio anche ai sentieri con i nuovi accordi tra la Pro Loco Baronissi e il centro equestre Madre Terra” . Un capitolo tutto da scoprire insieme alla Pro loco Baronissi.