Baronissi, “Attivamente Donna”: l’iniziativa

di Rita Milione

“Attivamente Donna, storie di vita quotidiana”: manifestazione organizzata dalla associazione INSIEME, patrocinata gratuitamente dal Comune di Baronissi, con la presenza della commissione pari opportunità, del C. C. S. C. e l’associazione di volontariato il Punto, si terrà il 02 Febbraio presso la sede del associazione Accademia Sportiva Salernitana via Marconi dalle ore 18, si accenderanno i riflettori sulle donne attive “Attivamente Donna”.

Donne vittime di violenza, donne sopraffatte da maltrattamenti psicologici e fisici, donne emarginate nel mondo del lavoro. Quante volte si sentono storie con questi leit motiv? Noi vogliamo parlare di donne protagoniste. Donne che non si rassegnano. Donne che sono parte attiva e spesso principale della società. Donne che rappresentano il diverso vissuto sociale, racconteranno il “loro essere donne” quotidiano attraverso delle testimonianze concrete.

Antonio D’Auria presidente del associazione INSIEME dichiara “attraverso questa iniziativa vogliamo fare emergere ed evidenziare una donna attiva e forte nella realtà quotidiana, che non si lascia dominare, in modo da essere di esempio alle tante donne che vivono delle situazioni di difficoltà”.