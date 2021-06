Tony Effe protagonista indiscusso della classifica Spotify di questa settimana. Il trapper domina con ben 10 brani nella #Top200. Tra le prime #20 posizioni anche i Maneskin e i ragazzi di Amici

La classifica Spotify di questa settimana celebra il giovane trapper Tony Effe che a colpi di stream occupa ben 10 posizioni sulle prime 20 della #Top200. Continuano ad andare bene anche i ragazzi di Amici, in particolare il vincitore della categoria canto Sangiovanni. Non è finita qui perchè il web ascolta anche Aka7even. Stabili in #2 posizione i Maneskin.

La classifica Spotify #Top200: le prime #20 posizioni

1. Malibu – Sangiovanni

E’ lui il re di Spotify, Sangiovanni. Reduce dalla vittoria per la categoria canto ad Amici, con la sua Malibu continua ad essere in vetta alla classifica grazie ad un brano che è già hit radiofonica.

2. Zitti e buoni – Maneskin

Hanno riportato l’Italia sulla cima dell’Europa grazie alla vittoria all’Eurovision 2021. La band ha letteralmente infiammato il palco di Rotterdam ottenendo il massimo punteggio al televoto.

3. Loca – Aka7even

Aka7even è il secondo protagonista della classifica Spotify #Top200. La sua Loca va fortissima in radio e senza dubbio si prepara a diventare papabile tormentone di questa affollata estate 2021.

4.Ke Lo Ke (feat. Lazza & Gazo) – Tony Effe

Tony Effe domina la scena trap della classifica Spotify. Con ben 10 tracce su #20 posizioni, occupa gran parte della #Top200. Alla #4 posizione troviamo Ke Lo Ke in feat. con Lazza & Gazo.

Dalla posizione #5 alla #10: è trap mania

5.Luce a Roma (feat. Side Baby) – Tony Effe

Tony Effe, nome d’arte di Nicolò Rapisarda, dopo l’enorme successo con la Dark Polo Gang, ieri 4 giugno ha pubblicato il suo primo album solista “Untouchable”.

6.Tony Montana (feat. Gucci Mane) – Tony Effe

7.NUOVO RANGE (con SFERA EBBASTA) – Rkomi, Junior K

Ha fatto il suo esordio direttamente al primo posto della classifica dei singoli più venduti e ascoltati in Italia, Nuovo range è il brano che vede Rkomi collaborare con Sfera Ebbasta e Junior K.

8.Colpevole – Tony Effe

Colpevole è la 6° traccia dall’album “Untouchable” e nella classifica Spotify occupa la posizione #8. Nel disco da solista di Effe, spiccano importanti collaborazioni come: Gucci Mane, Guè Pequeno, Lazza & Gazo, Wayne Santana, Tedua e Side Baby.

9.Escort Lover (feat. Guè Pequeno) – Tony Effe

Classifica Spotify: dalla posizione #10 alla #20

I restanti dieci gradini della classifica vedono ancora la presenza di Tony Effe che deve però dividere gli stream con i Maneskin e Fred De Palma. Entra in Chart anche Rocco Hunt feat. Ana Mena.

10.È Trap – Tony Effe

11.Lady – Sangiovanni

Resiste in classifica anche la Lady di Sangiovanni, la hit dedicata alla fidanzata Giulia Stabile che ha vinto l’edizione di Amici 2021. La coppia è seguitissima sui social e gode di un fandom accanito e fedele.

12.Romolo e Remo (feat. Pyrex) – Tony Effe

13.Lacrime (feat. Tedua) – Tony Effe

14.I WANNA BE YOUR SLAVE – Maneskin

Il brano impazza su Tik Tok, infatti in breve tempo è diventato colonna sonora di tantissimi video. La carica di Damiano e la sua band coinvolge anche il mondo dello stream collocando I Wanna be your slave in #10 posizione.

16.Ti raggiungerò – Fred De Palma

Il binomio Fred De Palma e pezzo estivo, è ormai indissolubile. La sua Ti raggiungerò piace davvero tanto non solo alla radio, ma anche al popolo del digitale. Spotify ringrazia.

17.Partire da te – Rkomi

Continua a riscuotere successo tra le vendite e in streaming, Partire da te, il brano di Rkomi tratto dall’album “Taxi driver”. E’ il terzo disco in studio del cantante, uscito il 30 aprile 2021.

18.Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt, Ana Mena

Il pezzo fuori dal 4 giugno è entrato subito in classifica. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con il brano A un passo dalla Luna, la coppia torna per infuocare anche questa estate.

19.Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Riton, Nightcrawlers

E’ un inno al fine settimana, in particolar modo al venerdì, che apre il weekend. Il singolo Friday del produttore Inglee Henry Smithson, alias Riton, è prodotto con la collaborazione di The Invisible Men.

20.Piazza by Tony Effe

Chiude le prime #20 posizioni della classifica Spotify ancora il re della trap, Effe. Il giovane artista è inarrestabile, infatti non ha lacuna intenzione di fermarsi. La dimostrazione è il suo album spalmato interamente all’interno della #Top200.