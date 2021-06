Rocco Hunt e Ana Mena ancora insieme. Dopo il successo di “A un passo dalla Luna” tornano con il nuovo singolo “Un bacio all’improvviso”. Ecco testo e significato del brano a

Rocco Hunt e Ana Mena rinnovano il sodalizio di successo creato lo scorso anno. Dopo la straordinaria fortuna della loro ultima hit “A un passo dalla Luna”, tornano con un nuovo tormentone al sapore di sale. Si tratta di un “Bacio all’improvviso” fuori da oggi venerdì 4 giugno.

Da oggi, è disponibile il presave e il preadd del singolo che si preannuncia essere un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza. La coppia formata da Rocco Hunt e Ana Mena è stata protagonista dell’estate 2020 e si prepara a conquistare anche quella 2021.

La loro “A un passo dalla Luna”, hit dell’estate 2020 certificata 5 volte Platino in Italia, ha superato oltre i 350 milioni di stream totali ed è rimasta per 9 settimane consecutive al 1° posto della classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/GfK). Il brano è stato tradotto anche in spagnolo e nella versione “A un paso de la luna” ha guadagnato 4 dischi di Platino.

Ecco il testo di “Un bacio all’improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena

Quello che provo io per te

non basterebbe solo una canzone

non mi potrei confondere

ti troverei in un mare di persone

Voglia di festa

ma il tuo nome in testa

mi ritorna ogni volta che

i tuoi occhi parlano

i miei dubitano

ma so che hai bisogno di me

Ancora io e te

il vento dell’estate ti riporta qui da me

voglio dirti che

alcune cose accadono

e non sempre c’è un perché

un bacio all’improvviso

ti voglio e non lo dico

lo leggo sul tuo viso

non credere al destino

che prima ci allontana

e poi ti porta qui da me

Tu sei quello che rimane

quando tutti vanno via

e si dividono le strade

in fondo cosa vuoi che sia

Ancora io e te

il vento dell’estate ti riporta qui da me

voglio dirti che

alcune cose accadono

e non sempre c’è un perché

un bacio all’improvviso

ti voglio e non lo dico

lo leggo sul tuo viso

non credere al destino

che prima ci allontana

e poi ti porta qui da me