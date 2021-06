1 Eventi storici

780 a.C. – In Cina viene registrata la prima eclissi solare storica

1039 – Enrico II diventa imperatore del Sacro Romano Impero

1070 – Il tipico formaggio erborinato Roquefort viene creato in una grotta nei pressi di Roquefort-sur-Soulzon, nella Francia centrale

1745 – Nella Battaglia di Hohenfriedberg l’esercito prussiano sconfigge l’esercito della Lega Prammatica di Carlo Alessandro di Lorena

1760 – I piantatori del New England arrivano in Nuova Scozia (Canada) per prendere possesso delle terre strappate agli Acadiani

1763 – In quella che oggi è Mackinaw City (Michigan), gli indiani Chippewa catturano Fort Michilimackinac distraendo l’attenzione della guarnigione con una partita di lacrosse, rincorrendo quindi la palla all’interno del fortino

1783 – I Fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera

1792 – Il capitano George Vancouver reclama lo Stretto di Puget in nome del Regno di Gran Bretagna

1812 – Guerra del 1812: Il congresso degli Stati Uniti vota per la guerra contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

1814 – Luigi XVIII concede la Carta del 1814

1859 – Seconda guerra di indipendenza italiana: battaglia di Magenta

1862 – Guerra di secessione americana: le truppe confederate evacuano Fort Pillow sul fiume Mississippi, aprendo la strada per le truppe dell’Unione che prenderanno Memphis (Tennessee)

1876 – Un treno espresso arriva a San Francisco, in California, dopo solo 83 ore dalla partenza da New York

1878 – L’Impero Ottomano cede Cipro al Regno Unito

1913 – Emily Davison, una suffragetta, si pone davanti al cavallo del re Giorgio V, Anmer, durante il Derby di Epsom. Verrà calpestata e morirà pochi giorni dopo senza aver ripreso conoscenza

1917 – Vengono assegnati i primi Premi Pulitzer: Laura E. Richards, Maude H. Elliott e Florence Hall ricevono il primo Pulitzer per una biografia († Julia Ward Howe); Jean Jules Jusserand riceve il primo Pulitzer per la storia per il suo lavoro With Americans of Past and Present Days; Herbert B. Swope riceve il primo Pulitzer per il giornalismo per il suo lavoro per il New York World

1920 – Il Trattato di Trianon viene firmato a Parigi

1924 – Satyendranath Bose spedisce ad Albert Einstein una lettera di presentazione contenente il suo articolo su di una nuova derivazione della Legge di Planck, chiedendogli se l’articolo fosse degno di essere pubblicato su una rivista tedesca (Zeitschrift fur Physik) e, in tal caso, di aiutarlo nella traduzione dall’inglese al tedesco: inizia così la collaborazione fra i due fisici che avrebbe portato, fra i risultati più noti, alla scoperta teorica del Condensato di Bose-Einstein, un nuovo stato della materia che si presenta a temperature prossime allo zero assoluto

1936 – Léon Blum diventa Primo Ministro di Francia

1940 – Seconda guerra mondiale: viene completata l’evacuazione di Dunkerque

1942 – Seconda guerra mondiale: Inizia la Battaglia delle Midway

Viene fondato il Partito d’Azione

Muore Reinhard Heydrich, Reichsprotektor di Boemia e Moravia

1944 – Le truppe alleate americane, guidate dal generale Mark Wayne Clark, liberano Roma

1960 – Massacro del Lago Bodom, in Finlandia, durante il quale vengono uccisi 3 adolescenti

1970 – Tonga ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1979 – Il primo ministro del Sudafrica Balthazar Johannes Vorster è costretto a rassegnare le dimissioni a causa degli scandali che lo coinvolgono

1986 – Jonathan Pollard si dichiara colpevole di spionaggio per aver venduto segreti dell’intelligenza militare degli Stati Uniti ad Israele

1989 – I dimostranti di Piazza Tiananmen, a Pechino, vengono repressi: tutto viene filmato dalle televisioni

La vittoria di Solidarność nelle prime elezioni parlamentari parzialmente libere della Polonia del dopoguerra innesca una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell’Europa Orientale

1996 – L’Ariane 5 esplode durante il lancio

2002 – California (USA): gli astronomi Chad Trujillo e Mike Brown scoprono 50000 Quaoar al California Institute of Technology

2006 – I sammarinesi si recano al voto per rinnovare il Consiglio Grande e Generale della Repubblica

2010 – A Dacca, in Bangladesh, muoiono 116 persone in un incendio causato da un trasformatore elettrico