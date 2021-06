Elettra Lamborghini torna con il nuovo singolo “Pistolero”, fuori da oggi venerdì 4 giugno. Ecco testo e significato del brano

Elettra Lamborghini in versione western. L’eccentrica artista torna con un brano dal sapore inedito e che già dal titolo è tutto un programma. Si tratta di “Pistolero” in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 giugno. Il brano arriva ad un anno di distanza dal successo “La Isla” in feat con Giusy Ferreri.

“Pistolero” è il classico cattivo ragazzo, icona del maschio bello ed impossibile e antieroe per eccellenza. Elettra Lamborghini è pronta a sfoderare le armi pesanti con quella che si candida ad essere possibile hit estiva. “Pistolero” infatti ha tutte le carte in regole per suonare di ombrellone in ombrellone.

Il brano dalle sonorità trascinanti e dal ritornello killer entra in testa sin dal primo ascolto. Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è una freschissima sferzata di pop su base latina, da consumare in spiaggia alla presenza di un gustoso cocktail.

Ecco il testo di “Pistolero”

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Mi chiami e non rispondo su FaceTime

Ho un bikini solo per te

Ma non mando foto in direct

Non faccio mai la fila per il club

Ti raggiungo dentro il privè

Ma tu parli solo di te

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi sе sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dovе mirare

Amore criminale

Tu birra in spiaggia, io vodka sour

Saremo ancora qui fino alla golden hour

Nessuno attorno, sembra Sahara

E non ti preoccupare per il mio mascara

Dimostrami chi sei oppure vai

Io voglio un bandito con me

Che mi tratti come Beyoncé

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale