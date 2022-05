Subbuteo, la Champions League sbarca a Reggio Emilia 29 e 30 ottobre

Dopo la Coppa del Mondo di Subbuteo, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre 2022, un’altra importantissima competizione internazionale del Calcio da Tavolo di questa stagione verrà organizzata in Italia. La European Confederation Sports Table Football Association (ECSTFA) ha ufficializzato l’assegnazione della prossima Champions League a Subbuteoland (Reggio Emilia). La manifestazione, che vedrà affrontarsi i più forti club di tutta Europa, verrà organizzata il 29 ed il 30 ottobre 2022.

Subbuteo, la Champions league torna in Italia dopo 6 anni

“Si aggiunge un altro tassello importante, per il 2022, per l’Italia e la FISCT: le due più importanti manifestazioni del nostro movimento si svolgeranno nel nostro paese” è il commento dei vertici della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo.

L’ultima edizione della Champions League giocata in Italia risale al 2016, quando la città di Roma ospitò la competizione. La squadra detentrice del trofeo è quella dei campioni italiani in carica delle Fiamme Azzurre Roma. Che potrà, così, difendere il titolo in casa. Le Fiamme Azzurre Roma hanno vinto il titolo nel 2020 a Caen, in Francia, dopo aver avuto la meglio sulla compagine belga del Charleroi. Nel 2021, invece, il torneo non venne organizzato a causa della pandemia da Covid-19.