Super Guida Tv lancia la versione 4.0: l’inaugurazione dell’App con vista sul mare

di Chiara Gioia

Villa Fattorusso, elegante location con vista sul golfo di Napoli, ha ospitato mercoledì 20 settembre, il lancio della nuova app di Super Guida Tv 4.0. Ad illustrare il nuovo progetto della guida tv più influente d’Italia, l’intero staff che negli ultimi mesi si è adoperato per regalare agli utenti nuovi servizi e funzioni offerte dalla nuova versione. 4.0 è infatti la postilla finale, ad indicare le ultime frontiere superate in termini di tecnologia ed innovazione. “Tutto ciò di cui hai bisogno per sapere cosa guardare” recita lo slogan di presentazione.

Dopo aver brevemente introdotto la nascita di Super Guida TV, nata nel 2010 come App per iPad e poi estesa a tutti gli altri dispositivi mobili, si arriva al cuore del progetto, sapientemente illustrato agli organi di stampa e agli altri ospiti presenti all’evento.

“La nuova versione dell’app introduce una navigazione a card, funzione che consente di spostarsi da un contenuto all’altro e poi ritornare alla home usando un unico tasto” afferma Luca looz, uno dei programmatori. “Dirigo il team e ne sono fiero. Con l’avvento delle varie piattaforme streaming offriamo servizi e funzionalità più in linea con il pubblico attuale. Da questo è nata Super Guida Tv 4.0“.

“Oggi siamo tutti iscritti ad un servizio on demand. Su 4.0 saranno disponibili tutte le info sulle piattaforme. La nostra vera innovazione è il “on click away”-spiega Danis Bosco, UI e UX team leader- Surfando sull’app sarà possibile collegarsi direttamente sulla piattaforma interessata. Inoltre l’app offre una copertura editoriale sull’on demand. Inoltre, abbiamo ampliato la redazione vera e propria nel mondo dell’intrattenimento. Parliamo di interviste in esclusiva, recensioni, notizie sull’industry dell’ on demand” prosegue.

“La nostra idea di partenza è la costumizzazione dell’esperienza sulla base delle preferenze degli utenti. Attraverso tecniche di machine learning, si creano degli algoritmi basate sulle preferenze dei nostri utenti/clienti. Queste molteplici interazioni aiutano la scelta dell’utente. Un’altra innovazione riguarda le cross-platform e le watchlist. Sull’app 4.0 tutti potranno condividerle, arricchirle, modificarle. Con oltre 200 mila persone che ogni giorno aprono la app ed utilizzano l’app” conclude.

A seguire, con le luci del tramonto, gli ospiti con un rinfresco a bordo piscina e musica dal vivo, hanno festeggiato il grande traguardo raggiunto dopo tanti anni di duro lavoro.