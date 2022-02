Cassiopea: tutto sull’ultima supernova scoperta

La tecnologia ha da sempre permesso all’uomo di scoprire la realtà al di fuori del suo mondo. Ne è un esempio il telescopio spaziale Ixpe, frutto di una nella missione congiunta di Nasa e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), con il coinvolgimento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Lo strumento è riuscito a riportare le ultime immagini della supernova Cassiopea A, un corpo celeste costituito dai residui di una stella esplosa nel XVII secolo.

“II telescopio Ixpe, grazie alla tecnologia abilitante di rivelatori al gas-pixel detector che abbiamo inserito in questa missione, sarà per la prima volta in grado di fare un censimento di diverse decine di sorgenti di varia natura, sia galattiche, sia extragalattiche per confermare il grado di polarizzazione di queste sorgenti”, ha spiegato il dott. Luca Latronico, ricercatore dell’Infn della sezione di Torino e co-investigator di Ixpe.

L’immagine riproduce una forte colorazione magenta, dovuta alle rilevazioni ai raggi X proprio del teelscopio Ixpe. Le parti blu sono le immagini rilevate dal telescopio Chandra. Nella parte centrale della formazione si trova un oggetto ad alta densità, scoperto grazie alle osservazioni di Chandra. Non abbiamo dati certi sulla sua natura, ma si pensi possa essere un buco nero o di una stella di neutroni. La tecnologia di Ixpe potrebbe presto risolvere ogni dubbio.