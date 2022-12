Symphony of Rock: l’ultimo appuntamento del festival “Monferrato On Stage”

Il 9 dicembre al Teatro Alfieri di Asti (Via Teatro Alfieri, 2 – ore 21.00) si terrà l’ultimo appuntamento della 7ª edizione del “Monferrato On Stage”, la rassegna itinerante volta a valorizzare e a far conoscere sempre più il territorio del Monferrato (Piemonte) alla popolazione locale e ai turisti attraverso una serie di eventi in cui la musica incontra il mondo enogastronomico.

L’Orchestra Sinfonica di Astri e il chitarrista Andrea Braido saliranno sul palco del Teatro Alfieri per mettere in scena “Symphony of Rock”, un innovativo e coinvolgente spettacolo in cui la musica sinfonica si fonde con il rock.

Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Van Halen, Santana sono solo alcuni fra i grandi artisti che vengono interpretati in chiave sinfonica dall’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal M° Silvano Pasini (che ha anche curato gli arrangiamenti),che, in occasione del Monferrato On Stage, si unirà nuovamente alla chitarra elettrica di Andrea Braido.

«Una grande Orchestra Sinfonica, alcuni fra i più iconici brani Rock di tutti i tempi e la strepitosa chitarra di Andrea Braido: potevamo non buttarci anima e corpo in questa “splendida” avventura?– dichiara il Presidente della Sinfonica Enrico Bellati – Dopo mesi di preparativi e scrittura, il debutto ha confermato e anzi anche amplificato tutte le nostre sensazioni su quanto straordinario fosse questo progetto e dove ci stava portando. Come Orchestra Sinfonica di Asti siamo orgogliosi di poter essere parte di questo “ambizioso” progetto».

«Quando la Musica unisce suoni e tradizioni diverse, ciò che ne può scaturire è davvero potente e coinvolgente –afferma il chitarrista Andrea Braido –Del resto la buona musica non può che condividere altra buona musica».

“Symphony of Rock” è frutto della collaborazione tra la Fondazione MOS, l’Orchestra Sinfonica di Asti e Andrea Braido e, prestandosi ad accrescere il valore del territorio in termini culturali e musicali, supporta il brand OroMonferrato.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticket.it e presso la biglietteria del Teatro Alfieri (Via al Teatro, 2, Asti – Apertura: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00).

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 da una idea di Cristiano Massaia con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà del Monferrato. La rassegna, la cui prima edizione ha visto la partecipazione di 6 piccoli comuni del Monferrato, nel 2019 è arrivata a contare 16 comuni aderenti. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di creare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

Al seguente link è possibile vedere il trailer dello spettacolo “Symphony of Rock”.