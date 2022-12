Sciopero generale, manifestazioni e blocchi in tutta Italia

L’Italia si ferma a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati: a partire dalle 21 di ieri giovedì 1 dicembre, e sino alle 21 di oggi 2 dicembre, potrebbero verificarsi cancellazioni e rallentamenti a treni, bus e aerei.

Alla base dello sciopero ci sarebbe la protesta contro la nuova manovra economica del governo, ritenuta non all’altezza delle difficoltà economiche che il Paese sta affrontando.

“A fronte del forte peggioramento delle condizioni economiche che ha portato a un aumento generalizzato dei prezzi di tutti i beni di prima necessità e delle bollette di luce e gas, i sostegni messi in campo dal precedente governo si sono rivelati assolutamente insufficienti, come la linea di intervento messa in campo dalla neo eletta presidente del Consiglio che si muove nella stessa direzione” – questa la linea dei sindacati.

Saranno numerose anche le manifestazioni previste in gran parte delle città d’Italia: a Roma nei pressi del Mef, mentre a Milano di fronte ad Assolombardia.