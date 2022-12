Pinguini Tattici Nucleari: esce oggi il loro nuovo album “Fake News”

Esce oggi, venerdì 2 dicembre, “Fake News”, il nuovo attesissimo album della band dei record Pinguini Tattici Nucleari.

Dopo aver annunciato il tour negli stadi previsto nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari, in pochi minuti, hanno registrato completo sold out a San Siro. Nel tour, porteranno ovviamente i nuovi pezzi dell’album, anticipato da alcuni singoli di successo quali “Ricordi” e “Giovani Wannabe”.

Come loro stessi hanno raccontato in varie occasioni, il titolo dell’album nasce dal fatto che loro stessi sono stati più volte vittime di fake news. Un’esempio tra tanti: nel corso di quest’estate spuntò fuori la diceria che Riccardo Zanotti, autore dei testi e melodie della band, stava per abbandonare il gruppo.

Lo stesso Zanotti si è poi molto risentito rispetto a quanto affermato, visto che per i Pinguini Tattici Nucleari trasmettere un senso di unità è sempre stato il loro obiettivo principale. Come egli stesso ha dichiarato, in una citazione riportata dal Corriere della Sera nell’articolo «Noi contro le fake news»:“Per noi stare insieme è importante. Nella musica lo facciamo portando avanti lo stendardo delle band che sta scomparendo. E lo facciamo con un ossimoro, un pop di nicchia. Oltre la musica, pensare che le risposte ai problemi della vita siano comunitarie per noi è un valore.”

Un concept che infatti la band ha inserito sulle diverse quattro copertine dell’album, in cui si vedono delle stampe di giornali con titolazioni sensazionalistiche, tra cui “I Pinguini Tattici Nucleari entrano nel business delle droghe leggere”, “Sboccia l’amore tra due membri dei Pinguini Tattici Nucleari”; fino ad arrivare al titolo d’effetto, ma efficace, “Ritrovati senza vita i corpi dei Pinguini Tattici Nucleari”.

Questa è la tracklist completa dell’album “Fake News”: