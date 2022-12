Oroscopo Paolo Fox Sabato 3 Dicembre 2022: Gemelli stanco

Ariete Situazione importante, valida, tanto che nel giro di poche ore riuscirete a superare quello stato di stanchezza fisica che vi accompagna dall’inizio di questa settimana. Questa giornata promette bene: è arrivato il tempo di prendere tempo per voi stessi e lasciare da parte le preoccupazioni.

Toro Fine settimana in cui possono uscire più soldi del previsto: se intendete andare fuori, o cenare in qualche locale, informatevi bene prima sui costi da affrontare. Nel lavoro e nelle questioni di carattere pratico è arrivato il momento di approfondire una situazione scottante. In amore va meglio dopo un periodo difficile.

Gemelli Periodo stancante, soprattutto per chi ha notato nella seconda parte di Novembre un problema di lavoro, o comunque ha vissuto divergenze con capi. Come abbiamo spiegato alcune persone sono state addirittura costrette a difendersi da attacchi.

Cancro Le unioni in crisi possono aver trovato nel corso degli ultimi giorni un momento di irrequietezza maggiore, e anche a livello professionale, nonostante buoni risultati, tutto è stato un pochino più difficile da portare avanti, colpa di uno stato fisico non eccezionale. In amore non potete contare su una grande vitalità.

Leone Luna è in aspetto ottimo, sfruttatela al meglio. Le relazioni con gli altri possono diventare un punto di forza ma attenzione alle dispute che possono nascere con un segno Scorpione o Capricorno. Rimandate ogni decisione importante alla fine di questo mese. In amore lo stato emotivo migliora dopo un periodo difficile.

Vergine Questo periodo è piuttosto faticoso, e lo sanno bene tutti coloro che hanno affrontato un problema personale o di salute. Mercurio tornerà favorevole dal 6 Dicembre, approfittate dell’energia fisica e mentale che recuperate nel corso del weekend.

Bilancia Questo weekend nasce con la Luna in opposizione, ed è normale che ci sia qualche piccola baruffa da sanare o un momento di disagio. Ci riferiamo in particolare alle coppie che hanno avuto difficoltà di recente.

Scorpione Tenderete a dare un’impressione di voi non troppo veritiera, sarebbe bene nascondere, almeno per oggi, i vostri dubbi e le vostre malinconie. Nelle relazioni con gli altri attenzione a non creare dissonanze con le persone che avete attorno. Dal 6 Dicembre le stelle tornano positive.

Sagittario E’ necessario sfruttare al meglio questo fine settimana che può portare delle agevolazioni, Sole, Luna, Mercurio e Venere sono favorevoli! In amore date un taglio alle cose che non vi soddisfano.

Capricorno Siete nel pieno di una grande stagione della vostra vita che comporta fatica a livello fisico, un impegno eccezionale che riguarda le cose che vi interessano di più, ma, è bene saperlo, anche una bella vittoria. Questo cielo permette un bel movimento e contatti con persone intriganti.

Acquario Un cambiamento voluto dal destino nella professione è dentro di voi e molto presto sarà annunciato. Ricordate che tutte le situazioni confuse che nascono in queste ore saranno annullate e chiarite nel tempo, dunque non fasciatevi la testa prima di cadere.