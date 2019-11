L’ex calciatore Leonardo Blanchard, a Tale E Quale Show, ha svelato la relazione con la Velina. Lo scorso anno Shaila Gatta aveva chiuso con Gerlo

Uno scoop incredibile e improvviso. Shaila Gatta, l’ex concorrente di Amici, oggi ballerina affermata e Velina di Striscia La Notizia, ha ritrovato l’amore. Ma chi sarà mai il fortunato? Proprio lui, l’ex calciatore di Frosinone, Carpi e Brescia Leonardo Blanchard. Lo stesso ex giocatore ha ufficializzato la relazione nel corso della puntata finale di Tale e Quale Show, dedicata alle persone sconosciute. Persone che non lavorano nel mondo dello spettacolo e che hanno voluto mettersi in gioco.

L’ex calciatore, dopo aver smesso di giocare nel 2018, si è cimentato nell’esibizione di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro. È stato Carlo Conti a chiedergli del parere del parere della sua fidanzata Shaila Gatta. Lo sportivo non si è tirato indietro davanti alla domanda e ha ammesso che la Velina di Striscia la notizia è molto contenta di questa partecipazione sul piccolo schermo. In poche parole Blanchard ha confermato i pettegolezzi dell’ultimo periodo.

Nonostante la distanza, dunque, la cosa sembra molto seria. Leonardo Blanchard, infatti, è tornato in Toscana dopo l’addio al calcio, mentre la “velina” vive a Milano, dove è impegnata quotidianamente con il TG satirico di Antonio Ricci. Solo l’anno scorso, la Velina aveva detto addio a Jonathan Gerlo, ballerino ed ex concorrente di Amici. Una storia d’amore importante, vissuta per ben due anni nel massimo riserbo. Ora, invece, sembra che la filosofia per questa nuova relazione sia completamente cambiata.

