Taxi sociale a Baronissi. Rinnovato il servizio

di Redazione ZON

Baronissi rinnova la partnership con PMG Italia Società Benefit per il Taxi Sociale, il mezzo attrezzato al servizio di anziani e diversamente abili, per favorire l’accesso ai centri di riabilitazione, laboratori medici, uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche di utilità sociale e previdenziali. Il nuovo taxi, fornito dall’azienda Pmg Italia al comune di Baronissi nell’ambito del progetto “mobilità gratuita garantita”, è un Doblò cinque posti, con pedana mobile per disabili, attrezzato grazie al sostegno di ventiquattro imprese del territorio che con i loro “loghi solidali” riprodotti sul veicolo hanno contribuito concretamente al progetto. Il mezzo è stato consegnato questa mattina dal sindaco Gianfranco Valiante all’Associazione “Il Punto” che con i suoi volontari garantisce il servizio di trasporto.

Il taxi – già sperimentato con successo dal 2020 – consente a chi ha necessità di spostarsi liberamente sul territorio, senza alcuna barriera legata alla disabilità, all’età o ad altre condizioni di fragilità. “Rinnoviamo un servizio essenziale per i cittadini più deboli – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – grazie al coinvolgimento di aziende locali che hanno sponsorizzato l’iniziativa e che ringrazio perché hanno creduto in questo progetto dalla forte valenza sociale. È un servizio che ha trovato un ottimo riscontro nell’ultimo triennio e che speriamo di migliorare e potenziare”. “Diamo continuità ad un progetto che ha registrato 5mila accessi all’anno – dichiara l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone – il taxi sociale è diventato uno strumento indispensabile che permette di svolgere un servizio importantissimo ogni giorno”.

“Il territorio di Baronissi – sottolinea Marco Accorsi, vice presidente PMG Italia SpA Società Benefit – si è dimostrato ancora una volta estremamente sensibile alle necessità delle persone più fragili, decretando il successo dell’iniziativa che garantirà servizi di accompagnamento e a domicilio per tutti coloro che ne avranno i requisiti. In un momento storico così delicato, non possiamo che ringraziare gli imprenditori che hanno aderito al progetto rendendo di fatto Baronissi una città sempre più accessibile”.

