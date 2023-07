Taylor Swift: fuori oggi la Taylor’s Version di Speak Now

di Tiara Operno

Attualmente impegnata nel mastodontico “The Eras Tour”, Taylor Swift ha rilasciato oggi la Taylor’s Version del suo terzo album “Speak Now”. Con questa pubblicazione la cantante continua la sua battaglia per riprendere il pieno controllo del suo lavoro, dopo che Scott Borchetta, il fondatore della Big Machine Records- la sua ex casa discografica- ha venduto i primi sei album di Taylor Swift a Scooter Braun- manager di Ariana Grande e Justin Bieber-, senza però l’approvazione della cantautrice americana, la quale invece si è ritrovata diverse volte in passato in conflitto con Braun per motivi personali.

Una lunga battaglia legale rivelatasi infruttuosa ha quindi spinto Taylor Swift ha ri-registrare i suoi primi sei album, visto che tutti i diritti dei vecchi master, dei video musicali e degli artwork targati “Big Machine Records”, sono tutt’ora in mano di altri acquirenti. La prima mossa è stata fatta nel febbrario del 2021 con l’a pubblicazione l’uscita di “Fearless (Taylor’s Version)” e nel novembre dello stesso anno è stata la volta di “Red (Taylor’s Version)“.

Dopo la pubblicazione del suo decimo album in studio “Midnights” (2022) e l’inizio del suo nuovo tour, oggi è la volta di Speak Now (Taylor’s Version), contente tutte le 16 tracce del disco precedente in aggiunta ad altri sei nuovi brani inediti (i cosiddetti From The Vault).

Speak Now è senza subbio uno degli album più importanti della carriera di Taylor Swift, visto che si tratta di un album scritto completamente da sola, divenendo la dimostrazione del suo talento come cantautrice. Non a caso, come lei stessa ha scritto sui social: “È qui. È vostro, è mio, è nostro. È un album che ho scritto da sola sui capricci, le fantasie, i dolori, i drammi e le tragedie che ho vissuto da giovane tra i 18 e i 20 anni. Ricordo di aver creato una tracklist dopo l’altra, ossessionata dal modo giusto di raccontare la storia. Ho dovuto essere spietata nelle mie scelte, e ho lasciato fuori alcune canzoni di cui sono ancora immancabilmente orgogliosa. Pertanto, avete 6 tracce From The Vault! Ho registrato questo album quando avevo 32 anni (and still growing up, now) e i ricordi che mi ha riportato mi hanno riempito di nostalgia e riconoscenza. Per la vita, per voi, per il fatto che posso reclamare il mio lavoro. Grazie mille un milione di volte. Speak Now (Taylor’s Version!) è ora disponibile.

TRACKLIST UFFICIALE DI “SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION)”