No Stress: il joint album di Irama e Rkomi

di Tiara Operno

E’ disponibile da oggi- venerdì 7 luglio- “No Stress”, il joint album di due dei nomi più amati della scena musicale mainstream italiana: Irama e Rkomi. I due avevano già collaborato in passato in brani come “Luna Piena” e “5 Gocce“ e, in nome dell’amicizia che li lega, hanno deciso di cimentarsi insieme in questa nuovo progetto discografico. Ad accompagnarli in questa avventura vi sarà di nuovo Shablo, sua la produzione di “Luna Piena”- che ha curato la direzione artistica di “No Stress”

Riguarda alla decisione di creare un joint album, in un ‘intervista rilasciata a Sky Tg24, Irama e Rkomi hanno precisato: “Partiamo smentendo le voci di litigi che in realtà non sono mai successi e ci colleghiamo ai tanti live dove ci siamo incrociati. Poi abbiamo condiviso lo stesso viaggio a Los Angeles, ognuno col suo team di lavoro e di amici; lì abbiamo tirato fuori tanti brani senza pensare a cosa stava succedendo: ha deciso la musica che doveva diventare un album”.

Anticipato dal singolo di lancio “Hollywood“,all’interno dell’album saranno presenti in anche delle collaborazioni, quella con Guè nel brano “Sexy” e con Ernia e Kid Yugi per “Figlio Unico”, l’undicesima traccia che chiude il disco. Come i cantanti hanno rivelato, in realtà, quest’ultima traccia è stata inserita solo alla fine: “Figlio Unico che nasce da una traccia inviata da amici americani: abbiamo coinvolto Ernia che ha una storia e Kid Yugi che rappresenta l’unicità dei primi momenti di successo”– ha dichiarato Irama.

LA TRACKLIST UFFICIALE DI “NO STRESS