Baronissi, intesa con Associazione “Casamica”

di Rita Milione

Si chiama “Legami di prossimità per l’autismo” il progetto – finanziato nell’ambito del bando “Realizziamo il Cambiamento con il Sud” – a cui ha aderito il Comune di Baronissi formalizzando un’intesa con la Fondazione “Casamica” per sostenere ed aiutare gli adolescenti con spettro autistico e le loro famiglie. Il progetto sviluppa interventi per il miglioramento della qualità di vita e il benessere delle persone con autismo attraverso attività gratuite informative, di laboratorio e di parent training da svolgersi presso il centro polifunzionale “Pisani” di Mercato San Severino.

“L’obiettivo – spiega il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – è tutelare i diritti delle famiglie con minori e adolescenti con disturbo dello spettro autistico o con sospetto autismo, mediante il miglioramento del processo informativo e la creazione di un welfare di prossimità. L’intervento mirerà da un lato a orientare e sostenere le famiglie sole e disorientate di fronte ad una diagnosi di autismo, dall’altro all’accompagnamento nella transizione all’età adulta di adolescenti”.

“Sosteniamo convintamente il progetto – fa eco l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone – per contribuire a creare un servizio socio-sanitario di impatto territoriale innovativo rivolto in particolar modo agli adolescenti con spettro autistico, volto al miglioramento delle disabilità dei ragazzi e di sostegno alle famiglie”.

