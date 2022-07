Tormentoni estivi 2022: ecco la top 20 di Spotify di oggi 21 luglio

Siamo arrivati al giro di boa di questa estate 2022, essendo oggi il 21 luglio e con la fine della stagione estiva sempre più vicina. Per questo siamo pronti a scoprire quanto stanno andando forte i tormentoni estivi che stanno caratterizzando questi giorni molto caldi.

Tormentoni estivi 2022: la lista completa

Ecco tutti i brani che ci stanno facendo compagnia durante quest’estate 2022! Qual è la vostra hit preferita?

Tribale – Elodie

Bolero – Baby K feat Mika

No Stress – Marco Mengoni

Bubble – Takagi&Ketra con Tha Supreme e Salmo

Pare – Ghali e Madame

L’amore l’amore – Vasco Rossi

Sensibile all’estate – Jovanotti

Bagno a mezzanotte – Elodie

La dolce vita – Fedez, Tananai e Mara Sattei

Ossa rotte – Rkomi

Vieni nel mio cuore – Ultimo

Extasi – Fred De Palma

Shakerando – Rhove

Piove in discoteca – Tommaso Paradiso

L’eccezione – Madame

Nostalgia – Blanco

Mare malinconia – Loredana Bertè e Franco126

Pampampampampampampampam – Irama

Scossa – Sangiovanni

I love you baby – Jovanotti

Hula-Hoop – Carl Brave feat Noemi

Camera 209 – Alessandra Amoroso

Giovani Wannabe – Pinguini Tattici Nucleari

Ama – Eros Ramazzotti

Tropicana – Boomdabash feat Annalisa

5 Gocce – Irama feat Rkomi

Litoranea – Elisa feat Matilda De Angelis

Propaganda – Fabri Fibra con Colapesce e DiMartino

Toca – Aka7even feat Gué

Tramontana – Matteo Romano

Pasta – Tananai

Ubriaco di te – Dargen D’Amico

Zodiaco – Michele Bravi

Contrabbando – TROPICO feat Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Top 20 Spotify di oggi 21 luglio 2022

Questa è la classifica in ordine crescente di Spotify di oggi 21 luglio 2022

1. La dolce vita – Fedez, Tananai, Mara Sattei

2. Shakerando – Rhove

3. Hace Calor – Remix – Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta, Rvfv, Omar Varela

4. Giovani wannabe – Pinguini Tattici Nucleari

5. 5 gocce – Irama feat. Rkomi

6. I love you baby – Jovanotti, Sixpm

7. Capri Sun – Capo Plaza

8. Baby Goddamn – Tananai

9. Bubble – Takagi & Ketra, thasup, Salmo

10. Tropicana – Boomdabash, Annalisa

11. Uscito di galera – Lazza

12. Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo

13. La coda del diavolo – Rkomi, Elodie

14. Nostalgia- Blanco

15. Extasi – Fred De Palma

16. As it was – Harry Styles

17. Finimondo – M¥ss Keta

18. Gasolina – Anna

19. Bagno a mezzanotte – Elodie

20. Lei – Baby Gang, Bené