Teatro Ghirelli a Parco dell’Irno chiuso da mesi, lavori bloccati: si attende nuova gestione

Il Teatro Antonio Ghirelli, situato nell’area dell’ex Salid all’interno del Parco dell’Irno, rimane chiuso e abbandonato in attesa di una nuova gestione e di interventi di ristrutturazione. La convenzione con l’ultimo gestore, la “Casa del Contemporaneo”, che negli anni ha promosso attività culturali per adulti e bambini, è scaduta ormai da mesi, lasciando la struttura in uno stato di stallo.

Porte sbarrate dal 30 Giugno

Dal 30 giugno il teatro ha cessato ogni attività, perdendo l’occasione di ospitare eventi come il Festival “Canta con Kant”, che avrebbe dovuto svolgersi nella struttura durante l’estate. A causa di problemi strutturali, però, il Comune ha dichiarato l’inagibilità degli spazi, costringendo gli organizzatori a spostare la manifestazione nella sala Pasolini, sul Lungomare Trieste.

Lavori bloccati

Nonostante la chiusura per consentire i lavori di ristrutturazione, a oggi non sono ancora iniziati interventi concreti. Questo ritardo alimenta il rischio che il teatro, un tempo fulcro culturale della città, si trasformi nuovamente in uno spazio vuoto e inutilizzato.

Nessuna nuova convenzione

La situazione resta critica: la mancanza di una nuova convenzione per la gestione e il ritardo nei lavori di ristrutturazione compromettono il rilancio del Ghirelli come punto di riferimento culturale per la città. L’attesa di una soluzione concreta continua, con la speranza che il teatro possa tornare a essere un luogo di aggregazione e creatività, piuttosto che un simbolo di abbandono.

