Tel Aviv, auto sulla folla: ucciso un turista italiano

di Antonio Jr. Orrico

Vari italiani sono rimasti coinvolti in un incidente capitato a Tel Aviv. Un auto si è lanciata sulla folla a tutta velocità sul lungomare

Un atto vile e scellerato. Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo-israeliano con l’auto lanciata sulla folla. Tra i feriti, ci sono anche due cittadini italiani. Il gruppo di italiani coinvolto nell’attentato rientrerà oggi in Italia. Secondo quanto appreso, l’attentatore ha trovato la sua morte a causa della reazione delle guardie di sicurezza.

Stando a quanto si apprende, i connazionali saranno accompagnati nel primo pomeriggio dal personale dell’ambasciata italiana all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv da dove prenderanno un volo diretto a Roma. Giorgia Meloni ha dichiarato: “La Farnesina esprime orrore e sgomento per il vile attentato. Esprimo profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto a Tel Aviv. Sono vicina alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito.“

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è espresso sull’accaduto: “Profondo cordoglio per la morte del nostro concittadino Alessandro Parini vittima del vile attentato a Tel Aviv, insieme ad altri turisti rimasti feriti. Condanniamo fermamente il terrorismo. Ci stringiamo al dolore delle famiglie.“

Il ministro degli Esteri Eli Cohen ha invece detto: “A nome del governo e del popolo di Israele invio le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Alessandro Parini, il cittadino italiano assassinato nell’attentato di ieri a Tel Aviv, così come al governo e a tutto il popolo italiano. Il terrorismo omicida è nemico di tutti noi. Auguro ai feriti una pronta guarigione.“