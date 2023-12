Tempesta solare “cannibale” colpirà la Terra

di Rita Milione

Nella giornata di oggi, venerdì 1° dicembre 2023, il pianeta Terra sarà colpito da una tempesta solare “cannibale”: un tipo di evento legato a un’espulsione di massa coronale (CME) particolarmente energetica, le cui particelle sono in grado di inglobare quelle di eventi precedenti.

Come annunciato dalla NASA, l’alone di particelle solari liberate come conseguenza di un’espulsione di massa coronale verificatasi il 28 novembre, la quarta registrata in meno di 24 ore, si muove “più velocemente” del vento solare prodotto da eventi a monte, per cui è “destinato a fondersi” con due dei tre aloni già diretti verso la Terra.

Cos’è la tempesta solare?

Una tempesta solare è un disturbo della magnetosfera terrestre, di carattere temporaneo, causato dall’attività solare e rilevabile dai magnetometri in ogni punto della Terra. Durante una tempesta solare il Sole produce forti emissioni di materia dalla sua corona che generano un forte vento solare, le cui particelle ad alta energia vanno a colpire il campo magnetico terrestre dalle 24 alle 36 ore successive all’espulsione di massa coronale.

Ciò accade soltanto qualora le particelle del vento solare viaggino in direzione della Terra. La pressione del vento solare cambia in funzione dell’attività solare e tali cambiamenti modificano le correnti elettriche presenti nella ionosfera. Le tempeste magnetiche generalmente durano dalle 24 alle 48 ore, anche se alcune possono durare per diversi giorni.

Quali sono i rischi?

L’impatto di questo tipo di eventi comprende possibili problemi ai sistemi di alimentazione di alcuni dispositivi ma anche problemi nelle attività dei veicoli spaziali. Altri impatti riguardano i sistemi di navigazione GPS e radio a bassa ed alta frequenza.