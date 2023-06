Temptation Island vince la prima serata: record di ascolti

di Rita Milione

Dopo lo stop della scorsa estate Filippo Bisciglia è tornato a dirigere le sette coppie scelte e i single nel villaggio delle tentazioni, infatti lunedì 26 giugno 2023 è cominciata la nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5. La prima puntata vince la serata in termini di ascolti tv segnando 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share. Il sesto e ultimo episodio di Blanca dal titolo Tornando a casa, in onda in prima serata su Rai Uno, ha registrato invece 2.433.000 spettatori pari al 14.34%.

Le coppie

I protagonisti di Temptation Island 2023 sono Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel, Perla e Mirko.

Tra i protagonisti della nuova edizione Manu e Isabella, che hanno attirato l’attenzione del pubblico con la loro storia dove le differenze sociali e il denaro sembrano essere un grosso problema. Manu e Isabella stanno insieme da tre anni e mezzo: lui ha 27 anni ed è un tranviere, lei ha 26 anni ed è impiegata in un’agenzia di eventi.

“Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E ancora oggi è così”, ha raccontato il ragazzo davanti alle telecamere.